Brexit karmaşası sürüyor: Anlaşmada değişiklik sağlanamadı

İngiltere'de Brexit anlaşmasının Avam Kamarası'nın oylamasına sunulmasının ertelenmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeleri sürdüren İngiltere Başbakanı Theresa May, anlaşma üzerinde bir değişikliğe ulaşamadı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda oylamaya sunulmasını ertelenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa turuna çıktı.

Brüksel'de AB temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren May, dün tamamladığı ziyarette parlamentoyu ikna edecek önemli bir değişiklik sağlayamadı.

May, dün Brüksel’de gerçekleştirilen zirvenin ardından yaptığı açıklamada, AB’nin bu anlaşmanın geçici olacağına dair daha fazla güvence verebileceğini söyledi. Öte yandan AB liderleri anlaşma konusunda yeniden müzakere etmeyi reddetti.

May, İrlanda sınırına ilişkin yaygın endişeler nedeniyle büyük bir farkla reddedileceğine dair bir itirafın ardından geçtiğimiz hafta Avam Kamarası’nın Brüksel ile varılan anlaşma konusunda yapması beklenen oylamayı ertelemişti.

AB: ANLAŞMAYA VARDIĞIMIZI SANIYORDUM

Görüşmelerin ardından konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli" ifadelerini kullandı.

Juncker, May’e sadece Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti sınırlarındaki kontrolları devredışı bırakacak “sınır çözümü” olarak bilinen konuda ekler yapmayı önerdi. Bu da 585 sayfalık anlaşmanın sadece “açıklamalar ve yorumlar” bölümünde yer alan bir bölümü oluşturuyor. Juncker, Theresa May’in hala değişiklik yapmaktan bahsetmesinin kendisini şaşırttığını söyledi ve “Şaşırdım çünkü biz anlaşmaya varmıştık” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI UMUTLU

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB'den birtakım güvenceler sağlandığı takdirde Avam Kamarası’nın May’ın Brexit anlaşmasını onaylamasının uzak bir ihtimal olmadığını söyledi. Ancak Hunt, anlaşmasız çıkış seçeneğinin hala mevcut olduğunu ifade etti.

ALMANYA: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLACAK

Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eric Schweitzer, bugün İngiltere’nin AB’den çıkışının Alman ekonomisinde büyük etkileri olacağı konusunda "uyarıda" bulundu.

Durumun istihdam kaybına neden olacağını belirten Schweitzer, “Durumun ne getireceğinin açık olması gerekiyor. İngiltere Almanya’nın beşinci büyük ihracat pazarı. Almanya’da 750 binden fazla iş imkanı İngiltere’ye yapılan ihracata bağlı. AB’den ayrılma kararından bu yana ihracatımız yüzde 5’ten fazla oranda azaldı” şeklinde konuştu.