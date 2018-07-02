Brexit kampanyasında da Rusya müdahalesi iddiası

İngiltere’nin AB'den ayrılmasını onaylayan Brexit sürecinde pek çok kampanyayı fonlayan milyoner Arron Banks’in e-postalarına ulaşan İngiliz istihbaratı, Arron Banks’in Rusya ile iş anlaşmaları karşılığında siyasi kampanyaları finanse ettiğini iddia etti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını onaylayan ve 23 Haziran 2016’da halk oylaması ile kabul edilen Brexit’in kampanya sürecindeki en büyük bağışçılarından Arron Banks, Rusya ile bağlantılı olduğu iddiaları ile soruşturuluyor.

ALTIN VE ELMAS MADENLERİNE KARŞILIK BREXIT

The Times’ın haberine göre İngiltere İstihbarat Ulusal Suç Dairesi’nin (NCA) elinde bulunan Arron Banks’in e-postaları daha önce de dile getirilen Rusya’nın Londra Büyükelçisi ile yapılan gizli görüşemeleri ortaya çıkardı. E-postalara göre Arron Banks’e Brexit kampanyasını desteklemesi karşılığında Batı Afrika’da altın madeni ve Rusya devletine ait elmas madeni Alrosa’da hisse dahil olmak üzere üç iş teklifi yapıldığı iddia ediliyor.

Arron Banks hakkındaki iddiaları araştıran NCA’nın ABD’de 2016 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesini soruşturan Robert Mueller ve ekibi ile birlikte hareket ettiği söyleniyor.

'BIRAKINIZ SORUŞTURSUNLAR'

Hakkındaki iddialara “Bırakın soruştursunlar. Tüm bunlar ile beni uluslararası gizemli biriymiş gibi gösteriyorlar” sözleri ile cevap veren Banks, Alrosa’daki hisselerinin New York’taki fon yöneticisi ortağının piyasa değerinin altında aldığı yatırımlar olduğunu söylerek soruşturmaları “cadı avı” olarak niteledi.

100 milyon poundun üzerinden varlığı olduğu tahmin edilen Arron Banks, İngiltere’de Brexit’i gündeme getiren aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKİP) ve eski lideri Nigel Farage’ın esas finansörü olarak biliniyor.