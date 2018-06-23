Brexit, İngiliz havacılık endüstrisini vurdu

Brexit’le beraber İngiltere’nin ürettiği uçak parçaları AB regülasyonlarına göre uyumsuz olarak tanımlanmaya başlarken, İngiltere’de verilen pilot ehliyetleriyse geçersiz ilan edildi. AB bu konuda İngiltere’yle uzlaşmaya yanaşmıyor.

Brüksel’in kararına göre 29 Mart 2019’dan itibaren İngiltere’nin ürettiği uçak parçaları artık AB içerisinde kullanılamayacak ve İngiltere’de verilen uçuş ehliyetleri AB içerisinde geçerli olmayacak.

İngiliz havacılık endüstrisinden temsilcilerin Brüksel’i ikna etme çabalarıysa, AB’nin baş müzakerecisi Michel Barnier’in görüşmeleri reddetmesinden dolayı nafile olarak yorumlanıyor.

İngiltere Genel Havacılık Sanayicileri Birliği ve İngiltere havacılık kurumu ADS, Barnier’e bu ayın başında yolladıkları yazıda, AB’nin bu tutumunun sadece İngiltere’yi etkilemeyeceğini, aynı zamanda 193 milyar sterlinlik AB havacılık ve savunma endüstrisini de etkileyeceğini belirttiler.

İki kurum, Avrupa Havacılık ve Güvenlik Ajansı’na (EASA) ve İngiltere’nin Sivil Havacılık Kurumu’nu (CAA) Brüksel’in çağrılarını görmezden geldiği takdirde hızlıca toplanmaya davet etti.

Komisyona gönderilen yazıda “Risk analizimiz, EASA ve CAA'nın Haziran’da Avrupa Konseyi tarafından teknik ve beklenmedik durum planlaması tartışmalarına acilen başlaması ve siyasi görüşmelerden ayrı olması gerektiği sonucuna varmıştır” denildi. Metinde ortak bir çözüme varılmadığı müddetçe Avrupa’daki mal dağıtım zincirinde bozulmaların meydana geleceği, parçaların yerlerine ulaştırılamayacağı, pilotların ve teknik ekiplerin çalışamayacağı, İngiltere’deki havacılık şirketlerinin işlerinde dış onayları kaybedeceği ve bunlardan dolayı havacılığın dünya çapında zarar göreceği vurgulandı.

The Times’a konuşan bir sanayi temsilcisi, AB komisyonunun siyasal görüşlerini insanların ihtiyaçlarından üstün tuttuğunu iddia etti.

İngiliz bakanlar, İngiltere'nin EASA'da kalması konusunda ısrar ettiler, ancak Nisan ayında güvence vermelerine rağmen, havacılık sektörünü daha da endişelendiren bir AB anlaşması o tarihte yoktu.

İngiltere hükümet sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi: “AB ile havacılık endüstrisi için kritik öneme sahip olan AB ajanslarının bir parçası olarak kalabilecekleri şartları araştırmak istiyoruz. Bunu yapmak, İngiltere ve AB’nin çıkarlarına olacaktır.”

Brüksel yeni bir havacılık anlaşmasını gündeme getirmeyi planlasa da İngiltere’yi bu anlaşmaya dahil etmemek konusunda kararlı.