Brexit gümrük planı Cuma günü açıklanacak

Brexit gümrük planına son hali Cuma günü verilecek.

Birleşik Krallık'ın önümüzdeki Mart ayına kadar Avrupa Birliği'nden ayrılması hedeflenirken, gümrük vergisi ve serbest dolaşım konusunda hukuki çözüme kavuşturulması gereken sorunlar uzun bir süredir masada duruyor.

AB ve İngiliz hükümeti arasında süren müzakareler, İngiliz hükümetinin iç çatlakları sebebiyle, Brexit lehine sonuçlanan referandumdan bugüne kadar ilerleme kaydedemedi.

Birleşik Krallık ve Brexit'in ardından AB'de kalmaya devam edecek İrlanda arasındaki, özellikle Kuzey İrlanda'yı etkileyen, sınır sorunu çözülemezken; Britanya'nın ortak pazardan ayrılmasının ticarete darbe vurmamasının yolu aranıyordu.

CUMA GÜNÜ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

BBC'nin, Downing Sokağı olarak anılan İngiltere Başbakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, AB'ye sunulacak Brexit anlaşması önerisinin son hali Cuma günü bakanların önüne getirilecek.

İki taraf için de en iyi çözümleri içerdiği iddia edilen Brexit önerisinin, bağımsız ticaret politikası ve sürtünmesiz ticaret yaklaşımıyla hazırlandığı ifade edilirken, henüz detaylı bilgi paylaşılmıyor.

BAZI BAKANLAR YAZIM SÜRECİNE KATILMADI

BBC Siyasi Haberler Editörü Kaura Kuenssberg ise, bazı bakanların, "üçüncü yol" olarak anılan yeni önerinin yazım sürecine katılmadığı bilgisini paylaştı.

Daha önce gündeme getirilen iki Brexit önerisi taslağı İngiliz hükümetini bölmüş, bazı bakanlar açık bir şekilde Başbakan Theresa May'e karşıtlıklarını dile getirmişti.

AB'yle herhangi bir anlaşmaya varabilmek için Theresa May'in, Cuma günü açıklanacak yeni öneriyle birlikte, kabine içerisindeki bölünmeyi sonlandırması gerekiyor.