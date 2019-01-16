Brexit anlaşmasını reddeden İngiltere Parlamentosu’ndan hükümete güvenoyu

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından gidilen güven oylamasında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının reddedilmesi sonrası yapılan güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi'nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı.

May hükümetinin ülkeyi yönetemediği tezini tekrarlayan Corbyn, erken genel seçim çağrısını da yineledi.

İngiltere hükümeti ile AB arasında varılan Brexit anlaşması, Parlamento'da 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Theresa May, oylama öncesi yaptığı açıklamayla, güvenoyu alması halinde haftaya milletvekillerinin önüne alternatif bir planla geleceğini söyledi.

Hükümet güvenoyu almasaydı ve 14 gün içinde hükümet kurulmayacak olsaydı, İngiltere erken seçime gidecekti.

İngiltere'de normal şartlarda genel seçim 2022 yılında yapılacak.