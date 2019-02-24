Brexit anlaşması için yeni oylama ertelendi

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunulması beklenen Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunulması planlanan Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşılan Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'ta oylanacağını açıkladı.

Theresa May, ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz'' dedi.

'ANLAŞMA İLE AYRILIK HÂLÂ MÜMKÜN'

May, Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik açıklamalarla ilgili olarak, ''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hâlâ mümkün" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin, Lizbon Anlaşmasının "üyelerin birlikten ayrılma sürecini" düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü normal takvime göre, 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada çoğunlukla reddetmişti. May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.