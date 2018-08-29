Brexit anlaşması Ekim'e yetişmiyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının müzakere edildiği görüşmelerde sonuç alınamadığını belirten yetkililer Ekim ayında varılması planlanan anlaşmanın Kasım ayına ertelenebileceğini aktardı. Tarafların anlaşmaya varamadığı takdirde Mart 2019'da Brexit kararı İngiltere'de aynen yürürlüğe girecek.

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’den yetkililer, İngiltere ve AB’nin sürdürdüğü Brexit müzakerelerinde anlaşmanın oluşturulma tarihini Kasım ayı olarak revize ettiler. Daha önce duyurulan tarihe göre tarafların Ekim ayında anlaşmaya varması bekleniyordu.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre tarafların Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varması mümkün görünmüyor.

Anlaşmaya varılamaması durumunda Mart 2019’da aynen yürürlüğe girecek Brexit kararı için İngiltere "sert çıkış" senaryolarından kaçınmaya çalışıyor. Ancak İngiltere'nin Brexit sonrası AB ile ticari ilişkileri sürdürmek için önerdiği teklifler AB tarafından reddedilerek İngiltere'ye gümrük birliği anlaşması önerilmişti. İngiltere’nin bu teklife sıcak bakmadığı biliniyor.