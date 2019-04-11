Brexit 31 Ekim'e ertelendi

Avrupa Birliği ve İngiltere, dün gece gerçekleşen zirve sonucunda Brexit'in 31 Ekim tarihine ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği liderleriyle Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere'ye bir yıl daha süre verilmesi fikrine karşı çıktığı belirtildi.

Tusk, "İngiltere'nin olabilecek en iyi çözümü bulabilmesi için altı ay süresi daha var" açıklamasında bulundu.

Zirvenin ardından basın toplantısına katılan May, Brexit'in 31 Ekim'den önce gerçekleşebileceğini vurguladı.