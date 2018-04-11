Brent fiyatı son dört yılın en yüksek seviyesinde

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 71,3 dolarla son 4 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Brent türü ham petrol varil fiyatı 71,3 dolarla Aralık 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatı da 65,9 dolar oldu.

Petrol fiyatlarında 2014-2016 döneminde hızlı bir düşüş görülmüştü. 2014 başında 110 dolar seviyesinde olan Brent tipi ham petrol fiyatı, 2016 yılının ilk aylarında 30 dolar mertebelerine kadar inmiş, sonra yeniden artışa geçmişti. 2017 yılında ortalama fiyat 55 dolar civarında olurken 2018 başından bu yana artış sürdü ve ilk 3 ay ortalaması 67 dolar civarında oldu.

Fiyat düşüşlerinde Çin büyümesi ve talebindeki yavaşlamanın yanısıra ABD’nin kaya petrolü üretiminin etkisiyle arzdaki artış da etkili olmuştu. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, elektrikli araç gelişmeleri ve jeopolitik gelişmeler de petrol fiyatlarını, özellikle rezerv politikalarını etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Son dönemdeki artışta Gazprom başta olmak üzere Rus enerji şirketlerini de içeren ABD yaptırımı, ABD-Çin “ticaret savaşı” tartışmaları, Suriye eksenli siyasi gerilimler etkili oluyor. Suriye’deki gelişmelerin en büyük petrol üreticisi ülke Suudi Arabistan’ın üretim ve sevkiyatlarını etkileyebileceği düşünülürken Rusya’ya yönelik yaptırımların da Rus enerji şirketlerinin ihracatlarını düşürme ihtimali bulunuyor.

Konjonktürel gelişmelere ek olarak zaman zaman revizyonlar yapılmakla birlikte OPEC, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların orta vadeli beklentilerinde de petrol fiyatlarında artış öngörülüyor. 2019 petrol fiyatı beklentileri 80 dolara işaret ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN 80 DOLARI BEKLİYOR

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Saudi Aramco’nun halka arzına hazırlanan Suudi Arabistan’ın, petrol varil fiyatının 80 dolar civarına çıkmasını beklediği belirtiliyor. Saudi Aramco’nun halka arzı için bu fiyat seviyesinin uygun olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman “Petrol fiyatlarının bu yıl ve 2019 yılında artışı sürdüreceğine inanıyoruz” derken halka arz içinde 2018’in ikinci yarısını hedeflediklerini söyledi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid El-Falih ise OPEC’e petrol stoklarını azaltma önerisinde bulunduklarını belirtti. 70 dolarlık fiyat seviyesinin yatırımlar açısından yeterli olmadığını ve 2014’teki fiyat çöküşünden bu yana yatırımların düşük seyrettiğinin de altını çizdi.

Saudi Aramco halka arzı Suudi Arabistan açısından “özel motivasyon” olmakla birlikte bütçe açıkları, ekonomik ve sosyal sıkışmalar açısından da Suudi iktidarının petrol fiyatlarının artışına ihtiyaç duyduğu görülüyor.