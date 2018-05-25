Brad Pitt, tacizci Weinstein'i öldürmekle tehdit etmiş

Aktris Gwyneth Paltrow, eski sevgilisi Brad Pitt'in, tacizci yapımcı Harvey Weinstein'ı hırpaladığını açıkladı.

Aktris Gwyneth Paltrow, bir dönem birlikte olduğu Brad Pitt'in, kendisini taciz eden yapımcı Harvey Weinstein'i dövdüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz yıl henüz 22 yaşındayken, 1995 yılında bir otel odasında tacize uğradığını anlatan Paltrow, Hamlet oyununu izlemeye gittiklerinde Pitt'in Weinstein'i hırpaladığını söyledi.

Paltrow; “Bir Broadway şovunu izlemeye gittiğimizde Weinstein’le karşılaştık. Brad, onu duvara sertçe yapıştırıp ‘Onu bir daha rahatsız edersen, seni öldürürüm dedi" ifadelerini kullandı.

Pitt'in fazla korumacı yaklaşıp yaklaşmadığı sorusunu yanıtlayan Paltrow; "Şöhretim ve gücüm yokken, şmhreti ve gücüyle beni korumaya çalıştı" dedi.

Brad Pitt ise, Weinstein skandalının ortaya çıkışını anlatan bir filmin yapımcılığını üstleneceğini açıkladı.

Öte yandan Pitt'in, Türkçe'ye "Soysuzlar Çetesi" olarak çevrilen "Inglourious Basterds" filminde birlikte çalıştığı biliniyor.