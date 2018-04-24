Bozdağ'dan AKPM'ye: Bu içişlerimize müdahaledir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 'Seçimleri erteleyin' çağrısına tepki gösterdi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) seçimlerin ertelenmesi çağrısı ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir." dedi.

Bozdağ, çağrının çifte standart olduğunu söylerken "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Fransa OHAL'de seçim yaptığında AB kriterleri, seçim güvenliği akıllarına gelmeyen, Fransa'ya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPM'nin konu Türkiye olunca AB kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye'ye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır, çifte standarttır." şeklinde konuştu.