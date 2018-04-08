Bozdağ, 'uluslararası toplumu' Suriye'ye karşılık vermeye çağırdı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye tarafından yalanlanan kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaparak 'Umarız Suriye Yönetimi’nin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz' ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye hükümetince yalanlanan Duma'da kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Suriye Doğu Guta Duma’da, Suriye yönetimine bağlı güçlerce kimyasal silah kullanıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğüne dair haberler, görüntüler ve açıklamalar bulunmaktadır. Bu vahşetten ve insanlık suçu saldırıdan dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Bu saldırısıyla Suriye Rejimi, kimyasal silah kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuk ile BM Güvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha hiçe saymıştır/çiğnemiştir. Daha önceki saldırının karşılıksız kalması, Rejimi bu saldırı için cesaretlendirmiştir" diyen Bozdağ, "Suriye Yönetimi’nin bundan önceki kimyasal saldırı karşılıksız bırakıldı. Umarız Suriye Yönetimi’nin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bırakılmaz. Aksi takdirde uluslararası sözleşmelerin de uluslararası hukukun da uluslararası örgütlerin de bir anlamı kalmaz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ Twitter'dan yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti: "Suriye Yönetimi’nin işlediği insanlık suçunun ve bunun sonucu öldürdüğü onlarca masumun vebali, elbette öncelikle Suriye Yönetiminindir. Ancak bu saldırı ve ölümlerden Suriye Yönetimi kadar, bu vahşeti, saldırıyı ve ölümleri engellemeyenler de sorumludur. Türkiye, uluslararası toplumu/örgütleri; altına imza koydukları sözleşmeler/kararlar ile uluslararası hukuka amasız sahip çıkmaya; kınama ve eleştiriden öte somut adım atmaya; Suriye yönetimini durdurmaya davet ediyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Sözden fazlasına ihtiyaç var."