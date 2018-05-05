‘Boyun Eğmeyen Fransa’dan Macron karşıtı gösteri

Paris’te on binlerce kişi, Macron’un iktidarının birinci yılında ‘anti kutlama’ için bir araya geldi, demiryolu özelleştirmeleri başta olmak üzere hükümetin emekçi düşmanı politikalarını protesto etti.

Melenchon’un lideri olduğu “Boyun Eğmeyen Fransa” hareketi, Paris’te Macron karşıtı bir gösteri düzenledi. Macron’un cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının birinci yılında “anti kutlama” eylemi olarak gerçekleştirilen gösteride “Macron'u Durdur” dövizleri taşındı. On binlerce kişiye ulaşan kitle bando eşliğinde marşlar ve sloganlarla yürüdü.

Reuters haberine göre geçen yıl cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Jean-Luc Melenchon liderliğindeki “Boyun Eğmeyen Fransa” hareketinin üyeleri bugün gerçekleşen eylemde Macron’un politikalarını protesto etti. Paris’teki gösteriye on binlerce kişi katıldı. “Boyun Eğmeyen Fransa” hareketi 26 Mayıs’ta sendikalar ve hükümet karşıtı diğer parti ve hareketlerin de katılımıyla 26 Mayıs’ta çok daha büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor.

Yürüyüş sırasında TF1 televizyonuna konuşan Melenchon, “Buradaki esas mesele Fransız halkı yaşam mücadelesi verirken, zenginlere sonsuz hediyeler veriliyor olması” dedi. Yürüyüşte çok farklı alanlardan geniş bir emekçi kitlesi yer aldı.

MACRON'UN BİR YILLIK KARNESİ: 'ZENGİNLERİN CUMHURBAŞKANI'

Macron bir yıllık görev süresinde İş Yasası’nda esnek çalışmayı ve işten çıkarmaları kolaylaştıran düzenlemeler başta olmak üzere işçi haklarını hedef alan “reformlara” imza attı. Bu nedenle “Zenginlerin Cumhurbaşkanı” sıfatını kazanan Macron’a sendikalar da tepkili.

Macron’un devlet demiryolu SNCF’yi özelleştirmeye yönelik girişimleri nedeniyle demiryolu işçileri geçen hafta greve başladı. Aylar sürmesi beklenen greve rağmen Macron, basına ekonominin güçlendirilmesi konusunda yeni adımlar atılacağı yönünde açıklamalar yapıyor.