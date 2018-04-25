Boyun Eğme Almanya'nın yeni sayısı çıktı

Boyun Eğme Almanya'nın üçüncü sayısı çıktı. Dergi Almanya'nın pek çok kentinde okurlarıyla buluşuyor.

Boyun Eğme Almanya dergisinin yeni sayısı çıktı. İlk iki sayısı büyük ilgi toplayan ve kısa sürede tükenen derginin üçüncü sayısı Avrupa’daki popülist sağ hareketlerin yeniden yükselişe geçişini ve sosyal demokrat hareketleri mercek altına alıyor. "Demokrat Avrupa’nın Faşizmleri" başlığıyla çıkan derginin bu ayki sayısında yer alan yazılar şöyle:

Hepimiz solcuyuz!.. - Kemal Okuyan

Düzene karşı mı muhalefet, düzenin bekçiliği için mi muhalefet? - Tevfik Taş

Faşizme karşı mücadelede sosyal demokrat yalanlar - Haluk Arıcan

Bir yaşam, beş vardiya ve büyük ihanet (Almanya’da sendikal hareket üzerine Ali Yıldız ile röportaj)

Sınanmış olanlar ve sınanmayı bekleyenler - Besim Tokgöz

Katalonya sorunu üzerine… - Onur Küçükaslan

Söz konusu kârsa, duvardan bile ilaç yaratılır! - Elçin Solmaz

Bir roman ve edebiyat politolojisi (2) - Osman Çutsay

Karl Marx 200 yaşında - Bahri Güreli

Ayrıca TKP'nin başlattığı "Seçme hakkına sahip çıkalım" kampanyası ve imza metnine yer verilen dergi Almanya'nın pek çok kentinde okurlarıyla buluşacak.