Boyun Eğme Almanya'nın dokuzuncu sayısı çıktı. Dergi Almanya'nın pek çok kentinde okurlarıyla buluşuyor.

Boyun Eğme Almanya dergisinin yeni sayısı çıktı. Bu sayıda da geçtiğimiz dönemde Almanya ve Türkiye'de belirleyici önem taşıyan konuları ele alan yazılar yer aldı. Bunların başında, İstanbul'da yenilenen İBB Seçimleri yanı sıra Avrupa Parlamentosu Seçimleri geliyor.

Avrupa Parlamentosu Seçimleri Almanya'da oldukça beklenmedik sonuçlar verdi. Konuya ilişkin yazıda 11 maddelik bir döküm yapılmış. Merkez siyasi alanın yüzde 85’ini kapsayan üç büyük düzen partisi (CDU, CSU ve SPD) mevcut durumda yüzde 50’yi zor tuttururken, liberal Yeşiller'in ve artık Federal Parlamento'da grup kurmayı başaran faşistlerin (AfD) başarısına dikkat çekiliyor.

Yukarıdaki yazının hemen arkasında iki makale daha yer alıyor. İlki, Alman Komünist Partisi (DKP) Başkanı Patrik Köbele'nin “İşçi Hareketinin Ayak Bağı” başlıklı yazısı. Köbele bu makalesinde AB üzerine kimi sol çevrelerce de kabul edilen bazı iddialara değiniyor. Örneğin “AB'nin bir barış projesi olduğu” iddiasını reddediyor ve onun aslen barış değil, “Avrupa sosyalizmine karşı savaş projesi” olduğunu söylüyor. AB'nin Alman emperyalizmine sağladığı ekstra kârlara da işaret eden Köbele, kimi sol partilerin öne çıkardığı “halkların Avrupa'sı” sloganını da eleştiriyor. Yazısını, “çıkardığım sonuç” diyerek kesin bir saptamayla sonlandırıyor: “Halkların Avrupa’sına, AB aşılmaksızın ulaşılamaz”. Bu yazıyı “AB'nin ekonomiden ordulaşmaya açılan ortak değerleri” üzerine bir makale izliyor. “AB'nin ortak değerleri” demagojisini ele alan yazıda, bu iddiada bahsi geçen kavramların sadece Avrupa'ya ait olmadığını anlatılıyor. Yazar, “AB’nin patronlarının bu değerler üzerinden 'büyülü bir gerçeklik' yaratma çabasının arkasında, AB’nin emperyalist bir kurum olarak çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması”nın yattığını saptıyor.

Derginin bu sayısı yukarıdakilerin yanı sıra Almanya'nın özeline ilişkin birbirinden ilginç ... makale daha içeriyor: Luxemburg, Gramski ve Lenin'e atıfla Almanya'da siyaseti ele alan “İşçi sınıfının olağan görevi”... Kapitalist sisteme sadık bir parti olarak Yeşiller'in gerçek karakterini iktidar ortağı oldukları dönemdeki pratikleri de anımsatarak ortaya koyan “Doğal çevreye mi, sermaye çevrelerine mi?”...

"Her Şey İmamoğlu Olacak" başlığıyla çıkan derginin bu ayki sayısında yer alan yazılar şöyle: