Bosna’da ‘Sultan Erdoğan’ sloganları

AFP, Erdoğan’ı görmek için Saraybosna’ya gelen Avrupa'da yaşayan Türklerin ‘Allahuekber’ ve ‘Sultan Erdoğan’ sloganları attığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da Almanya, Hollanda ve Avusturya tarafından seçim kampanyası yapmasının yasaklanmasının ardından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bugün gerçekleştirdiği Avrupalı Türklere yönelik seçim konuşması ülkede tartışma yarattı.

AFP’nin haberine göre Bosnalı lider Bakir İzzetbegoviç’le birlikte UETD 6. Genel Kurulu Toplantısı’nın yapıldığı Zetra spor salonuna gelen Erdoğan, burada toplanan kalabalık tarafından “Sultan Erdoğan” ve “Allahuekber” sloganlarıyla karşılandı.

Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada Avrupalı Türklere ülkelerindeki siyasi partilerde etkin bir rol oynamaları çağrısı yaptı, onlardan parlamentolara girmelerini istedi.

İzzetbegoviç de toplanan kalabalığa Erdoğan’a oy verme çağrısı yaparak onu “Allahın size gönderdiği adam” diye niteledi.

Öte yandan Erdoğan’ın ziyaretine tepkiler de vardı.

AFP’ye konuşan 74 yaşındaki bir emekli Spomenka Beus “Türkiye’de kampanya yapmak varken neden Bosna’da yapıyor? Tabii ki umursuyorum” dedi.

20 yaşında bir öğrenci olan Muhammet Yanık ise Almanya’dan Erdoğan’ı görmek için 28 saat yol geldiğini söylerek “Eğer isterse onun için ölürüz” dedi.

Tiyatro yönetmeni Dino Mustafiç, Erdoğan’ın ziyaretinin geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun sömürgeci dönemini hatırlattığı belirtti. Mustafi bu ziyaretin yoksul bölge halkının kendilerinden geçerek sultanlarını alkışladığı bir olaya dönüştüğünü kaydetti.

Bosnalı Sırp lider Milord Dodik ise Erdoğan’ı Bosna’nın iç işlerine karışmakla suçladı.

