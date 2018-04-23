Bosna Hersek 'FETÖ' gerekçesiyle iadeyi reddetti

Bosna yargısı, "FETÖ" üyesi olmakla suçlanan Hümeyra Gökçen adlı Türkiye vatandaşının Ankara'ya iadesini reddetti. Kararda, "BM'ye göre 'FETÖ' isimli bir terör örgütü yok" denildi.

Bosna yargısının, bir Türkiye vatandaşının "FETÖ" zanlısı olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından istenen iadesini reddettiği ortaya çıktı.

Reuters'in haberine göre Bosna federal temyiz mahkemesi iadeyi reddetme kararını, Ankara’nın talebinden önce Hümeyra Gökçen’in sığınma başvurusu yapmış olmasına dayandırdı. Kararda Gökçen hakkındaki ”FETÖ" üyesi suçlamasının teyit edilemediği, Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Konseyi kararlarında "FETÖ" adlı bir terör örgütünün yer almadığı ifade edildi. Temyiz kararı kamuoyuna açıklanmazken, mahkeme sorulara yanıt vermedi.

Başka bir kaynak ise Ankara’nın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ülkeye gelen daha pek çok vatandaşının iadesini talep ettiğini belirtti.

Bosna, Ankara’nın Fethullah Gülen cemaatinin okullarının kapatılması ve ilgili kişilerin iadesi talebi konusunda henüz somut adım atmış değil. Başbakan Binali Yıldırım geçen ay gerçekleştirdiği Saraybosna ziyaretinde "FETÖ"cülere karşı daha fazla eylem çağrısı yapmıştı.