Boris Johnson Rusya'nın Muhafazakar Parti'ye bağışında rol oynamış

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Rusya'nın Muhafazakar Parti'ye yaptığı bağışta rol oynadığı öne sürülüyor.

Eski Rusya Maliye Bakanı Vladimir Çernukin'in eşinin İngiliz Muhafazakar Parti'ye 161 bin sterlin bağış yapması, Rusya-İngiltere ilişkilerindeki gerilimle yeniden tartışmaya açıldı.

2014 yılında şimdiki İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Lyubov Çernukin ile tenis maçı oynadığı ve bağışın kişisel ilişkiler sebebiyle kabul edildiği belirtiliyor.

Lyubov Çernukin, Putin'e maliye bakanlığı yapan Vladimir Çernukin'in eşi olarak biliniyor.

Vladimir Çernukin, Putin'le yakın olduğu dönemde Aeroflot, Rusya kalkınma bankası VEB ve Rusya Tarım Bakanlığı'nda yöneticilik yapmıştı.

Johnson, casus krizinin ardından İşçi Partisi'ni Rusya'dan yardım almakla suçlamıştı.