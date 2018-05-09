Boris Johnson: Ön koşul olmadan Suriye barış görüşmelerine hazırız

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "hiçbir ön koşul olmadan" Suriye barış görüşmelerinin başlamasına hazır olduklarını söyledi.

Suriyeli "muhalif" güçlerin liderlerinden Nasır el-Hariri ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye ile "hiçbir ön koşul olmadan" barış görüşmesi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Johnson, el-Hariri ile görüşmesi için "bu ziyaret önemli bir fırsattı" ifadelerini kullanarak, Hariri ile görüşmesinin Suriye'deki "devasa insani felaketi sonlandırmak için ortak çaba" üzerine yoğunlaştığını öne sürdü.

İngiliz bakan, "Suriye muhalefeti bir kez daha Suriye rejimi ve Rusya'yla hiçbir ön koşul olmadan doğrudan görüşme yapma niyetlerini bir kere daha açıkladılar" dedi.

Boris Johnson, Suriye yönetiminin "müzakerelere dahil olmak istemediğini" iddia etti.