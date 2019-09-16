Boris Johnson: Birkaç haftaya AB’yle anlaşmaya varırız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Telegraph gazetesinde yazdığı yazıda, haftalar içinde Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapabileceğini iddia etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Telegraph gazetesinde yazdığı yazıda İngiltere’nin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden çıkmasını sağlamak için çalıştığını ve birkaç haftaya AB'yle anlaşmaya varacaklarına inandığını yineledi.

Johnson, “Önümüzdeki birkaç gün içinde yeterince ilerleme kaydedebilirsek, 17 Ekim'deki önemli zirveye çıkmayı ve Kanal'ın her iki tarafındaki işletmeler ve vatandaşların çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmayı düşünüyorum.” diye yazdı.

İngiliz Başbakan AB'yi anlaşmadan terk etmenin hiçbir zaman istediği sonuç olmadığını, ancak anlaşmazlık için hazırlıkların “çok kapsamlı” olduğunu söyledi.