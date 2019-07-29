Boris Johnson: AB’yle yeni bir ticaret anlaşması şansı var

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson, yeni bir Brexit anlaşmasının yapılması gerektiğini söyledi. Johnson, İskoçya’nın bağımsızlığı tartışmaları konusundaysa, İskoçların İngiltere’ye bağlı kalmak için söz verdiklerini ve ‘verilen sözün bozulmayacağını’ söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile yeni bir Brexit anlaşması yapma şansının güncelliğini koruduğunu ve büyük bir "yeni ticaret anlaşması" istediğini söyledi.

Johnson İskoçya'da bir deniz üssünde yaptığı konuşmada “Yapmak istediğimiz şey, geri bırakmanın iyi olmadığını, öldüğünü, gitmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktır. Çekilme Anlaşması öldü, gitmesi gerek. Ancak yeni bir anlaşma yapma olanağı var” dedi.

Johnson, “Yapmamız gereken, bizim için önemli olan her şeyle yeni bir ortaklık kurmak, savunma, güvenlik, istihbarat, kültürel, bilimsel işbirliği, beklediğiniz her şeyle ilgili işbirliğini paylaşmak” dedi.

İngiltere Başbakanı istediği anlaşmayı “tarifelerimizi ve düzenlemelerimizi kontrol altına almamızı ve istediğimiz yerde farklı şeyler yapmamızı sağlayan yeni bir serbest ticaret anlaşması” sözleriyle nitelendirdi.

İSKOÇYA SÖZ VERDİ, SÖZÜNDEN DÖNEMEZ

Johnson ayrıca, 2014 oylamasından sonra İskoç bağımsızlığı konusunda başka bir referandumun olup olmayacağına dair de konuştu. Hem Brexit referandumu hem de İskoçya’nın bağımsızlığı referandumuna yönelik, insanların oy kullanarak bir söz verdiklerini ve artık sözlerinden dönemeyeceğini söyledi. Johnson, “Bu, insan ömründe bir kez, nesilde bir kez bir şeydi, bu herkese söylendi... Oylarını kullanmaları bu temelde yapıldı ve İskoçya ve ‘Birleşik Krallık’ halkının yeni bir referandum yapması verilen sözleri bozmaktır ve bence tamamen yanlıştır” sözlerini sarf etti.