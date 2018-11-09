Bombardier 5 bin kişiyi işten çıkarıyor

Kanadalı havacılık, teknoloji ve ulaşım şirketi Bombardier 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kanadalı havacılık şirketi Bombardier’den yapılan açıklamada şirketin gelecek 12-18 aylık dönemde 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi

Bombardier’den yapılan açıklamada şirketin gelecek 12-18 aylık dönemde toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verdiği belirtildi.

Şirketin açıklamasında henüz Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki üretim tesislerinde işten çıkarmaların olup olmayacağı bilgisine yer verilmezken, şirketin “Q serisi” uçak programı markasını 900 milyon dolar, “Havilland” markasını ise 300 milyon dolar karşılığında satmaya karar verdiği bildirildi.

Bombardier’ın bu yılın üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artarak 267 milyon dolara ulaştı.

Şirket 2019 yılının sonunda toplam gelirinin yüzde 10 artışla en az 18 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

