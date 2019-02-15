Bombalı saldırı sonrası Hindistan ile Pakistan ilişkileri geriliyor

Hindistan, Cammu Keşmir eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak Pakistan’ı suçladı. Hindistan Maliye Bakanı, saldırının arkasında Pakistan’ın olduğuna dair 'yadsınamaz kanıtlar' olduğunu söyledi, Pakistan’ın uluslararası toplumdan yalıtılması için diplomatik girişimlere başlayacaklarını kaydetti.

Hindistan, Keşmir’de dün güvenlik güçlerinin konvoyuna düzenlenen bombalı intihar saldırısıyla ilgili olarak Pakistan’ı suçladı.

Ceyş-i Muhammed adlı örgütün üstlendiği saldırıyla ilgili olarak Pakistan'ı militanlara yataklık yapmakla suçlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “saldırının bedelini ağır ödeteceklerini” söyledi.

Modi bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada da “Pakistan’ın Hindistan’da istikrarı bozmayı başaramayacağını” kaydetti.

Saldırının ardından yapılan kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley ise, saldırının arkasında doğrudan Pakistan’ın olduğuna dair “yadsınamaz kanıtlar” olduğunu belirterek “Pakistan’ı uluslararası toplumdan izole etmek için tüm diplomatik adımları atacaklarını” kaydetti.

Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletinde dün düzenlenen intihar saldırısı bölgede son 30 yılın en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Ölü sayısının ilk olarak 44 diye açıklandığı saldırıda ölenlerin sayısı bugün hükümet yetkilileri tarafından 37 olarak açıklandı. Saldırıda 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

