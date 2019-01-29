Bolton'un elindeki not tartışma konusu oldu: Hedef ne?

ABD'nin Venezuela'daki son darbe girişimi sürerken, Venezuela'ya yaptırım paketinin açıklandığı toplantıda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un elindeki not dikkat çekti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için desteklediği muhalefetin liderini "başkan" ilan eden ABD, Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıkladı.

Ancak açıklanan yaptırım paketinden çok Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not tartışma konusu oldu.

Bolton'un bu notunun Venezuela'ya yönelik yeni bir saldırının işareti olduğuna yönelik iddialar gündeme geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, John Bolton'un elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi.