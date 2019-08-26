Bolton'dan Türkiye'ye: İran tankeri engellenmeli

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mersin limanına doğru ilerleyen İran petrol tankeri Adrian Darya 1'in engellenmesi gerektiğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mersin limanına doğru ilerleyen İran petrol tankeri Adrian Darya 1'in engellenmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bolton, "İran'ın terörü finanse etmek, dünyayı istikrarsızlaştırmak ve uluslararası yaptırımları delmesini engellemek için herkes görev başında. Adrian Darya 1 ile Türkiye'ye giden yasadışı petrolün limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli" paylaşımında bulundu.