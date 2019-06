Bolton: Venezuela Rusya ile savunma kontratı imzaladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen mayıs ayında Rusya’nın sürekli yardımını ‘satın almak’ için bu ülke ile 209 milyon dolarlık savunma kontratı imzaladığı iddiasını ortaya attı.

“Maduro Venezuela’nın kaynaklarını son derece irrasyonel yönetti. Mayıs ayında yüz binlerce Venezuelalı açlık çekerken Maduro, Rusya’nın sürekli savunma desteğini satın almaya yönelik kontrat için bu ülkeyle 209 milyon dolarlık ödeme yaptı” ifadelerini kullanan Bolton, ancak kontratın herhangi bir detay açıklamadı.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.

