Bolton: Trump, Putin'le gelecek yıl görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gelecek yıl görüşmek istediğini söyledi.
Bolton, görüşmenin Trump'a karşı yürütüldüğünü iddia ettikleri "Rusya Cadı Avı" bittikten sonra yapılmasını umduklarını dile getirdi.
Trump daha önce Putin'i Beyaz Saray'a davet etmiş, Kremlin "henüz zamanı olmadığını" söyleyerek daveti geri çevirmişti.
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın seçimlere müdahalesi sonucu seçilmekle suçlanıyor. Trump'a ilişkin soruşturma devam ediyor.
Trump-Putin görüşmes, Trump'ın Rusya'ya yakın mesajları sebebiyle ABD içerisinde eleştirilmişti.