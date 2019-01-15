Bolton: Trump, ABD’nin Kürtlerin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda ikilinin ‘mükemmel’ bir görüşme gerçekleştirdiği yorumunda bulunarak Trump’ın ABD’nin Kürtlerin yanında durduğunu bir kez daha vurguladığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün akşam gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesiyle ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Bolton mesajında “Başkan Trump Başkan Erdoğan ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdi ve ABD’nin kendisiyle birlikte savaşan Kürtler ve diğerlerinin kararlılıkla yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” dedi.

President Trump had an excellent conversation with President Erdogan and reemphasized the consistent U.S. position on standing by the Kurds and those who fought with the U.S. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 14 Ocak 2019

ABD Başkanı Trump görüşme sonrası Twitter’dan paylaştığı mesajda “20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler” hakkında Erdoğan’la konuştuğunu söylemişti. Trump, Erdoğan’la iki ülke arasındaki ekonomik gelişmelerin de ele alındığını kaydetmişti.



Trump’ın “Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz” mesajının ardından yapılan telefon görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır” denilmişti.

