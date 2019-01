Bolton: Trump, ABD’nin Kürtlerin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün akşam gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesiyle ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Bolton mesajında “Başkan Trump Başkan Erdoğan ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdi ve ABD’nin kendisiyle birlikte savaşan Kürtler ve diğerlerinin kararlılıkla yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” dedi.

President Trump had an excellent conversation with President Erdogan and reemphasized the consistent U.S. position on standing by the Kurds and those who fought with the U.S.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 14 Ocak 2019