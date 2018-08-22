Bolton: Papaz bırakılırsa ilişkiler 'anında' düzelir

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanı John Bolton, yaptığı açıklamada Papaz Brunson’un serbest bırakıldığı takdirde Türkiye-ABD ilişkilerinin ‘anında’ düzeleceğini açıkladı. Bolton, açıklamasında Katar’ın Türkiye’ye para yardımına da değinirken konuyla ilgili ‘işe yaramaz’ yorumunda bulundu.

John Bolton, İsrail gezisi sırasında ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını takiben liranın değer kaybetme krizine dair açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump’ın güvenlik danışmanı, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan ABD’li Papaz Andrew Brunson’un serbest bırakıldığı takdirde krizin çözüleceğini açıkladı.

Bolton, Kudüs’te yaptığı açıklamada Türkiye’nin Brunson’u serbest bırakmayarak "büyük bir hataya düştüğünü" söylerken, “Bu hata her geçen gün devam ediyor, bu kriz, eğer (Türkiye‘nin) NATO'nun müttefiki ve Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yapması ve zor durumdaki Brunson'u serbest bırakması halinde anında bitebilir" sözlerini kullandı.

'KATAR‘IN YARDIMI İŞE YARAMAZ‘

Türkiye‘nin NATO üyleliğinin sorgulanıp sorgulanmadığı sorusuna gündemlerinin bu olmadığını cevabını veren Bolton, Katar‘ın lira kriziyle başa çıkmak için Türkiye‘ye mali yardımı konusunda "Türkiye‘nin ekonomik büyüklüğü düşünüldüğünde vermeye söz verdikleri yardım oldukça yetersiz. Kesinlikle işe yaramaz fakat nasıl gelişeceğini göreceğiz" yorumunda bulundu.