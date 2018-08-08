Bolton: Kuzey Kore nükleersizleşme konusunda bir adım atmadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Singapur'da varılan mutabakata uymadığını ileri sürerek Pyonyang'a maksimum baskıya devam edeceklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin nükleersizleşme konusunda bir ilerleme kaydetmediğini söyledi.

Fox News televizyonuna konuşan Bolton, Haziran ayında Singapur’da yapılan Trump-Kim zirvesine atıfta bulunarak “ABD Singapur deklarasyonuna bağlı kalmıştır. Ancak nükleerden arınma için gerekli olduğunu düşündüğümüz adımları atmayan taraf Kuzey Kore’dir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Pyongyang’a nükleer konusunda baskı uygulamayı sürdüreceğini belirten Bolton “Kuzey Kore’ye yaptırımları gevşeteceğimiz düşüncesi, bence şu anda gündemde olan bir şey değil” diye konuştu.

Bolton “Kuzey Kore’ye, nükleerden arınana dek maksimum baskı uygulamayı sürdüreceğiz, aynı İran’a uyguladığımız gibi” dedi.

KDHC’nin nükleer geliştirmeye devam ettiği yönünde istihbarat raporlarının basında yayımlanmasının ardından 2 Ağustos’ta Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki ülkenin de nükleersizleşme mutabakatına bağlı olduğu açıklaması yapılmıştı.

TRUMP'IN MEKTUBUNUN İÇERİĞİ

Geçen hafta Singapur’da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları zirvesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KDHC Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’ya Trump’ın KDHC lideri Kim’e mektubunu iletmişti. Bolton, Fox News’a verdiği demeçte sözkonusu mektupta Pompeo’nun KDHC’yi ziyaret ederek Kim ile görüşme talebinin de yer aldığını açıkladı. Bolton, ABD Başkanı Trump’ın da Kim ile "bir noktada" görüşebileceğini ifade ederek “Ancak söylemden fazlasına ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan şey Kuzey Kore’nin nükleersizleşme konusunda performans göstermesi” diye konuştu.

İRAN ÖRNEĞİ

Bolton, ABD’nin KDHC’ye nükleersizleşme baskısının devam edeceği konusunda İran’a yaptırımları örnek gösterse de, Tahran’la yapılan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan ABD’nin tek taraflı olarak çıktığı biliniyor.

ABD Mayıs ayında İran’ın nükleer programını sınırlandıran 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan imzasını çekmişti. ABD’nin çekilmesiyle anlaşmada İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya kalmıştı.