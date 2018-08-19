Bolton: İran'ı Suriye'den çıkarma konusunda Rusya, İsrail, ABD hemfikir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran destekli güçleri Suriye'den çıkarma konusunda Rusya, İsrail ve ABD'nin hemfikir olduğunu iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran destekli güçleri Suriye'den çıkarma konusunda Rusya, İsrail ve ABD'nin hemfikir olduğunu iddia etti.

ABC televizyonunun "Bu Hafta" adlı programına katılan Bolton, "Bence, Birleşik Devletler'in, İsrail'in amacı, Başkan Putin'in söylediğine bakılırsa Rusya'nın da amacı kesinlikle İran'ı - İran güçlerini, İran milislerini, İran vekillerini Suriye'deki ve Irak'taki saldırı operasyonlarından çıkarmak ve açıkçası, İran'ın Hizbullah'a desteğini bitirmek" ifadelerini kullandı.

"Başkan Putin, Başkan Trump'a ve bana da yaptığı açıklamalarda son derece samimiydi, diye düşünüyorum" diyen Bolton, "(Putin) Suriye'de İran ile aynı çıkarlara sahip olmadığını söyledi. Ve onları oradan çıkarmanın yollarını konuşmak istediğini belirtti" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da, Helsinki'deki zirve sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ı Suriye'den çıkarma konusunda mutabakata vardığını ancak Moskova'nın bunu soz bir mesele olarak gördüğünü açıklamıştı.