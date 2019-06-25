Bolton: İran için tüm seçenekler masada

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya ve İsrail'le birlikte Kudüs'te yapılan güvenlik zirvesinde İran'ın nükleer silah programını bırakana kadar tüm seçeneklerin masada olacağını belirtti.
Salı, 25 Haziran 2019 17:22

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya ve İsrail ulusal güvenlik temsilcileriyle birlikte Kudüs'te katıldığı zirvede İran'a uygulanacak olan yaptırımlara ilişkin konuştu.

Bolton, "İran nükleer silah programından vazgeçmeli. Bu stratejik adımı henüz atmadılar" dedi.

Trump'ın "müzakereler için kapıları açık bıraktığını" belirten Bolton, "ABD diplomatları barış yolunu açmak için Ortadoğu'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak İran giderek daha da sessizleşiyor" diye konuştu.

Bolton, İran'ın müzakereleri kabul edene kadar tüm seçeneklerin masada olacağını belirtti.