Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu

Brezilya'da geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimini kazanan Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu.

İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu.

İspanya jandarma yetkilileri, İspanya’nın Sevilla ketinde yakıt ikmali için duran Brezilya Hava Kuvvetleri uçağında bir askeri yetkiliye ait 3 ayrı bavulda kokaine rastlandığını belirtti.

Euronews'in haberine göre, Brezilya Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, askerin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve olayın ülkenin askeri polis yetkilileri tarafından soruşturulduğunu iletti.