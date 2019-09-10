Bolsonaro’nun oğlu hastanede silahla poz verdi

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu hastanede babasını ziyareti sırasında belinde silahla poz verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Eduardo Bolsonaro, hastanede belinde silahla poz verdi.

Seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıda karnından yaralanan Jair Bolsonaro, bu yaradan kaynaklanan bir fıtık nedeniyle pazar günü ameliyat oldu. Bolsonaro’nun oğlu Eduardo Bolsonaro da babasını hastane odasında ziyaret etti. Bolsonaro’nun ABD Büyükelçisi olarak atamayı planladığı oğlu Eduardo, hastane odasında babasının başında belinde 9 mm Glock marka tabancasıyla çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Brezilya’nın ABD Büyükelçisi adayı olan Eduardo Bolsonaro'nun bu makam için biçilmiş kaftan olduğunu “Çünkü ABD’de nasıl hamburger yapıldığını biliyorum” diye açıklaması alay konusu olmuştu.

teleSUR'da yer alan habere göre oğul Bolsonaro silahlara ve atıcılık sporlarına olan ilgisiyle tanınıyor. Babası Jair Bolsonaro da seçim kampanyasında silahların denetimiyle ilgili yasaları esnetme vaadinde bulunmuştu.