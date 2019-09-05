Bolsonaro Şili darbesini böyle 'övdü': Küba gibi olurdu...

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şili'de 1973'te yapılan faşist darbeye övgülerde bulundu. Brezilya'daki polis şiddeti ve insan hakları ihlallerini eleştiren Şilili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yanıt veren Bolsonaro, 'Eğer Pinochet ve adamları olmasaydı, ülkeniz Küba'ya dönerdi' dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Şilili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Brezilya'daki polis şiddeti ve insan haklarına ilişkin eleştirilerine Şili'de 1973'te yapılan faşist darbeye övgüler düzerek yanıt verdi. Bolsonaro, "Sayın Bachelet, eğer Pinochet ve adamları olmasaydı, ülkeniz Küba'ya dönerdi" diye konuştu. Bachelet'i Brezilya'nın içişlerine karışmakla suçlayan Bolsonaro, "Bachelet, Brezilya'nın demokratik alanını kaybettiğini iddia ederken, ülkesinin 1973'te solcular temizlendiği için Küba olmaktan kurtulduğunu unutuyor" açıklamasında bulundu.