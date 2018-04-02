Bolivya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Bolivya'da 6.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Pazartesi, 02 Nisan 2018 17:02

Bolivya'da 6.9 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

Depremde oluşan hasar henüz bilinmiyor. 