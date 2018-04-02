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Bolivya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Bolivya'da 6.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Pazartesi, 02 Nisan 2018 17:02
Bolivya'da 6.9 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.
Depremde oluşan hasar henüz bilinmiyor.
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