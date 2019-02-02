Bolivya lideri Morales’ten Maduro'ya destek ziyareti

Bolivya Devlet Başkanı Eve Morales, dün Karakas'ı ziyaret ederek ABD'nin darbe girişimine karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek verdi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, dün Karakas’a düzenlediği ziyarette Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek verdi.

New York’ta Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Yerli Diller Yılı etkinliğine katıldıktan sonra Venezuela’ya giden Morales, Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmede ABD’nin darbe girişimine karşı Bolivarcı hükümete desteğini ifade etti.

Twitter hesabından ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Morales, “Venezuela’nın kardeş devlet başkanı Nicolas Maduro ile buluştuk ve Venezuela’nın zenginliklerine el koymak isteyen ve uluslararası hukuku çiğneyen imparatorluğun darbesine karşı tam desteğimizi ifade ettik. Bolivya çatışmayı önlemek için diyalogu desteklemektedir” dedi.

Maduro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bolivya liderine ABD saldırganlığına karşı bu “olağanüstü” destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Morales’e Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary de eşlik etti.