Bolivya Dışişleri Bakanı'ndan UNASUR açıklaması

Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni, Güney Amerika Ulusları Birliği'nden (UNASUR) altı ülkenin ayrılması üzerine bir açıklama yaptı.

Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni, Güney Amerika Ulusları Birliği'nden (UNASUR) altı ülkenin ayrılması üzerine bir açıklama yaptı.

teleSUR'da yer alan habere göre Brezilya, Paraguay, Şili, Kolombiya, Arjantin ve Peru'nun topluluktan ayrılma kararı üzerine Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni yaptığı açıklamada, UNASUR önemli bir gerçeklik olduğunu ve dağılmayacağını vurguladı.

Huanacuni Ekvador yer alan konferansta yaptığı açıklamada, "İdeolojik bir kompozisyonun ötesinde, tarihsel bir sorumluluk olarak her devletin egemenlik hakkı var. İdeolojik ve politik farklılıkları çözme kapasitesi, hükümetlerin tarihsel bir sorumluluğudur. Birlikte yaşama, UNASUR mekanizmasının önemli bir parçası olarak sorumluluklar, haklar ve yükümlülükler yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, basın toplantısında Unasur hakkındaki sorulara verdiği yanıtta, UNASUR'un Latin Amerika'da birlik ve bütünleşme yolu olmaya devam edeceğini ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in çabalarını tebrik ettiğini belirtti.

UNASUR, 12 Güney Amerika ülkesini kapsayan hükümetler arası bölgesel bir blok olarak, 2008 yılında bölgesel ekonomik ve politik entegrasyon sağlamak ve ABD'nin varlığı olmadan bölgesel bir blok oluşturmak amacıyla kurulmuştu.