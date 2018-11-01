Boko Haram köy yaktı, en az 12 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da Boko Haram saldırısında en az 12 sivil yaşamını yitirdi. Cihatçı örgüt, iki köyü ve çatışmalar yüzünden ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kalan göçmenlerin yaşadığı bir kampı ateşe verdi.

Nijerya'da Boko Haram saldırısında en az 12 sivil yaşamını yitirdi. Cihatçı örgüt, iki köyü ve çatışmalar yüzünden ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kalan göçmenlerin yaşadığı bir kampı ateşe verdi.

Dün gece saatlerinde başlayan saldırılarda, ülkenin Borno eyaletinde bulunan Bulaburin ve Kofa köylerinin yanı sıra, Dalori köyündeki bir göçmen kampı da hedef alındı.

İki köyü yaktıktan sonra göçmen kampına saldıran Boko Haram militanları, burada az sayıdaki sivil milis ve ordu birliklerinin direnişiyle karşılaştı. Ateş gücü daha yüksek olduğu belirtilen cihatçı grup, kampın yarısında hakimiyet kurarak burayı ateşe verdi.

Takviye ordu birlikleri gelmesiyle bölgeden çekilen Boko Haram militanlarının, kamptaki marketi de yağmaladığı bildirildi.

Boko Haram, saldırılarına başladığı 2009 yılından bu yana 20 bin kişiyi katletti, iki milyon kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı.