Boeing'in Embraer'i 'yutması' Brezilya seçimlerine bağlı

Stratejik ortaklık için anlaşmaya varan havacılık şirketleri Boeing ve Embraer'in girişimi, Brezilya'da gerçekleşecek seçimlerin sonucuna göre iptal olabilir. Embraer, anlaşmanın mevcut hükümet tarafından Kasım ayına kadar onaylanmasını bekliyor.

Boeing'in, Brezilya kamu şirketi ve dünyanın üçüncü büyük jet uçak üreticisi Embraer'in çoğunluk hissesini devralmasını içeren 4,75 milyar dolarlık "stratejik ortaklık" anlaşması için Brezilya hükümetinden onay beklerken, yaklaşan Brezilya seçimlerinden dolayı yaşanan siyasi belirsizlikten dolayı henüz somut bir yanıt alamadılar.

Brezilya'da bazı siyasetçiler, anlaşmanın önemli riskler barındırdığını belirtirken, mevcut hükümetin seçime kadar ortaklığı onaylayamaması durumunda anlaşmanın zora gireceği söyleniyor.

İşçi Partisi lideri Paulo Pimenta “Bu bir felaket. Bu, Michel Temer'in ülkenin egemenliğine kasteden hükümetinin son döneminde desteklediği başka bir yasadışı faaliyet” yorumunda bulundu.

Bir sonraki seçime girmeyecek olan Temer'in Embraer'in ortaklığa girmesine sıcak baktığı bilinirken şirket, anlaşmanın Kasım ayına kadar onaylanmasını beklediğini açıkladı.

Boeing ve Avrupalı şirket Airbus'ın piyasaya giriş yapmasıyla birlikte küresel havacılığın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Anlaşmaya göre Boeing Embraer'den 3,8 milyar dolar değerinde yüzde 80'lik hisseye sahip olacak. Embraer, kalan yüzde 20'lik hisseyi Boeing'e satma seçeneğine sahip olacak. Anlaşma, 10 yıl geçerliliğe sahip olacak.

Anlaşma, savunma sanayiini de doğrudan etkileyecek. Anlaşmayla birlikte Boeing, Embraer'in savunma ve güvenlik faaliyetlerine de ortak olabilecek. Embraer, Lockheed Martin'in ürettiği C-130 Hercules'e rakip olacak KC-390 jetini geliştiriyor.

Embraer, bölgesel jet piyasasının yüzde 28'ini elinde bulundururken, Amerikan Boeing yüzde 12, Fransız Airbus yüzde 16, Kanadalı Bombardier ise yüzde 25'ine sahip.

Brezilya seçimlerinde sağ aday Jair Bolsanero'nun seçildiği takdirde anlaşmayı onaylaması beklenirken, sosyal demokrat aday Ciro Gomes'in ortaklığa karşı çıktığı biliniyor.