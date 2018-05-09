Boeing ve Airbus'ın İran'la yaptığı anlaşmalar iptal olacak

Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı iptal edeceğini ve yaptırımların yeniden başlayacağını açıklaması sonucu Boeing ve Airbus, İran'la yapılan anlaşmaları iptal edecek.

Trump'ın İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koyması Boeing ve Airbus'ın İran'la yaptığı 39 milyar dolarlık anlaşmanın iptaline neden olacak.

Airbus, Aralık 2016'da Iran Air'e 19 milyar dolar karşılığında 100 uçak yollayacağına dair bir anlaşma imzalamıştı. Şimdiye kadar üç uçak yollandı.

Boeing ise 2017'den 2025'e kadar 17 milyar dolar karşılığında 80 uçak için Iran Air'le anlaşmaya varmıştı. Yine bir İran şirketi olan Aseman Havayolları'yla ise 3 milyar karşılığında 30 uçak teslimatı için anlaşılmıştı.

Boeing Başkan Yardımcısı Gordon Johndroe, bir sonraki adım için ABD hükümetine danışacaklarını, şu ana kadar olduğu gibi hükümetin adımlarını takip edeceklerini açıkladı.

Boeing'in hisseleri yüzde 0,6 düşerek günü hisse başına 338,37 dolarla kapadı.

Boeing İcra Kurulu Başkanı Dennis Muilenburg, anlaşma iptallerinin kendilerini fazla etkilemeyeceğini, Boeing 777 üretiminin İran kararlarına bağımlı olmadığını söyledi.

Sektör kaynakları, Boeing'in İran'a bu yıl üç adet Boeing 777 göndermeyi planlamış olduğunu, fakat teslimatları başka müşterilere yapacaklarını belirtiyor.

