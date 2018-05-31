Boeing fabrikasında 'mikro sendika' oylaması

Boeing'in Güney Karolina eyaletindeki fabrikasında çalışan bir grup işçi, 'mikro sendika' kurmak için oylama yapıyor.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bulunan bir Boeing fabrikasında bir grup işçi "mikro sendika" kurmak için oylama yapacak. Şirket sendika kurma girişimini engellemek için adımlar atarken, işçiler buna karşın oylama kararından vazgeçmedi.

Reuters haberine göre oylamada 178 Boeing uçuşa hazırlık teknisyeni ve teknik denetimci katılacak.

Haberde küçük sendika örgütlenmelerinin şirketle yapılan pazarlıklar için "anahtar bir strateji" olduğu, özellikle çalışanların geneli örgütlenmek istemediğinde bu yola başvurulduğu aktarılıyor.

Boeing söz konusu fabrikada 6 bin 800 işçi çalıştırıyor, bu fabrikada 787 Dreamliner model uçakların üretildiği belirtiliyor.

İşçiler geçtiğimiz yıl yapılan oylamada 731'e karşı 2 bin 97 oyla sendika kurulmasını kabul etmemişti.