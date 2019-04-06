Boeing, 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltıyor

Boeing, 737 MAX 8 tipi uçakların düştüğü kazaların ardından 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltma kararı aldı.

Boeing'in yöneticisi Dennis Muilenburg, nisan ortasından itibaren 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini geçici olarak ayda 52'den 42'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı. Muilenburg, şirketin yönetim kurulundan, Boeing'in uçaklarını tasarlama ve geliştirme süreçleri ile politikalarını gözden geçirecek bir komite kurulmasını istediğini de bildirdi.

'HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Muilenburg, geçen gün Twitter hesabından paylaştığı videoda 737 MAX tipi uçaklarda yazılım hatası olduğunu kabul etmiş ve "Hayatını kaybedenler için üzgünüz" demişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

Kazaların, 737 Max 8'lerin uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Uçak gövdesindeki sensörlerden gelen hatalı sinyallerin uçakların düşmesine sebep olduğu düşünülüyor.