BMW'den Türkçe konuşma yasağı

Alman otomobil üreticisi BMW'deki bir departman, çalışanlarına Türkçe konuşma yasağı getirdi. Yasak, çalışma alanlarının da dışına taştı.

Almanya Garching bei München şehrindeki BMW araç işleme merkezindeki ustabaşı, aynı vardiyadaki yaklaşık 20 Türk işçinin Türkçe konuşmalarını yasakladı.

Bild gazetesinin haberine göre çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşmaları yasaklandı. Ustabaşı, Garching fabrikasındaki çalışanlara sadece Almanca konuşma izni verdi.

Yasaktan etkilenen çalışanlar, karara itiraz etti ve ayrımcılığa maruz kaldıklarındı belirterek şikayetçi oldu. İnsan Kaynakları departmanı, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şirket sözcüsü Jochen Frey, "Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.