BMW'den taraflara Brexit çağrısı: Engelsiz ticareti koruyun

Alman otomotiv firması BMW, bugün bir açıklama yayınlayarak, anlaşmasız Brexit senaryosuna ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamada, AB'ye ve İngiliz hükümetine serbest ticarete zarar vermeme çağrısı yapıldı.

Otomotiv firması BMW, bugün bir açıklama yaparak, İngiltere Başbakanı Theresa May etrafındaki belirsizliğin sürmesine rağmen, anlaşmasız Brexit senaryosuna ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Belirsizlik iş için iyi değildir. Bundan dolayı, sorumluluk sahibi bir işveren olarak, en kötü senaryo olarak kabul ettiğimiz anlaşmasız Brexit için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dendi.

Avrupa Birliği ve İngiliz hükümetine çağrıda bulunulan açıklamada, "Tarafları, uluslararası üretim ağımızın temeli olan engelsiz ticaret koşullarını koruyacak bir nihai anlaşma doğrultusunda çalışmaya dönük çağrımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.