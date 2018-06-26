BMW yöneticisinden açıklama: Tedarik zinciri etkilenirse İngiltere tesislerini kapatırız

Almanya'daki bir BMW yöneticisi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının tedarik zincirini etkilemesi durumunda İngiltere tesislerini kapatacaklarını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının etkileri görülmeye devam ediyor.

Financial Times'a konuşan Almanya'dan bir BMW yöneticisi, AB'den çıkışın tedarik zincirlerine ciddi zarar vermesi durumunda İngiltere'deki Mini ve Rolls-Royce tesislerini kapatacaklarını söyledi.

BMW gümrük yöneticisi Stephan Freismuth, "Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak ve her şeye hazırlanmak istiyoruz, ancak günün sonunda tedarik zincirimiz gümrükte kesilirse ürünlerimizi İngiltere'de üretemeyiz" diye konuştu.

BMW'nin geçtiğimiz yıl ürettiği 378 bin Mini'nin yüzde 60'ı Oxford tesisinde üretilmişti. Swindon, Hams Hall ve Oxford'daki BMW tesislerinde 6 bin 300 kadar işçi çalıştırılıyor. Bu tesislerde BMW motorları ve Mini araçlar üretiliyor.

BMW'ye benzer olarak Airbus da İngiltere'deki üretimin İngiltere'nin AB'den çıkmasından etkilenebileceğini duyurmuştu.