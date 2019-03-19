BMW: Türkçe yasağı iddiası gerçek değil

'Türkçe yasağı' iddialarına BMW'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada yasak söz konusu olmadığı ve böyle bir yasağa izin verilmeyeceği söylendi.

Almanya’nın Münih şehrindeki BMW’nin Garching tesislerinde "Türkçe konuşma yasağı" getirildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BMW'den yapılan açıklamada, “120 ayrı milliyetten insan çalıştıran BMW tesislerinde, ‘Türkçe konuşma yasağı’ olması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz'” denildi.

Başta Bild olmak üzere Alman medyasında geniş yer alan ''BMW'de Türkçe konuşma yasağı'' başlıklı haberlerle ilgili RedaktionsNetzwerk Deutschland'a açıklamalarda bulunan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, ''Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına ‘Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, işyerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır kesin ve net bir dille ifade ettik'' derken, sadece herkesin katıldığı "genel çalışma toplantılarında" Almanca konuşulmasından yana olduklarını belirterek, "yasak" iddialarını yalanladı.