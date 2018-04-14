BMGK'de Rusya'nın tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin 'kınanmasını' isteyen karar tasarısı sundu.

Rusya'nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Rusya'nın sunduğu tasarının kabul edilmesi için gereken 9 ‘evet' oyu gelmedi.

Karar tasarısını Rusya, Bolivya ve Çin desteklerken, aralarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 8 ülke ‘hayır' oyu kullandı. Kazakistan dâhil 4 ülkeyse çekimser kaldı.

'SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI'

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'de bulunan ekibi tarafından yapılacak olan Duma'daki kimyasal saldırı iddiası soruşturmasının altını oymak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Caferi, saldırıda 3 kişinin yaralandığını belirtti.