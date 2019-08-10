BM'den Yemen'de diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de devam eden çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in güneyinde bulunan geçici başkent Aden'de devam eden çatışmalara son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Aden'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı çevresindeki şiddetli çatışmalardan endişe duyduğunu ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Guterres, taraflara çatışmalara son vermesi ve kapsayıcı diyalog çağrısı yaptı.

Aden'de hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çarşamba gününden bu yana çatışmalar devam ediyor.