BM'den Yemen açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi, 'Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıların üstünde olduğu' açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından Hacce vilayetinde pazartesi günü 6'sı çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı sonrasında bir açıklama yaptı.

Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıların üstünde olduğunu belirten Yemen OCHA Koordinatörü Lise Grande, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Grande, "Yemen halkının bu sıkıntıları yaşamasının hiçbir gerekçesi yoktur. Ailelerin yakınlarıyla kutlayacağı Kurban Bayramı'nda yakınlarının taziyelerini almaları oldukça üzüntü vericidir" dedi.